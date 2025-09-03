پخش زنده
اسناد مالکیت حدنگاری شهرک صنعتی کنگاور به نماینده مدیرعامل شرکت شرکهای صنعتی کرمانشاه تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در مراسمی که با حضور دکتر کرمی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه، دکتر کریمی دادستان مرکز استان، حسنپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، نماینده مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و معاونین و مسئولین ستادی ثبت اسنادواملاک برگزار شد، اسناد مالکیت حدنگاری به نماینده مدیرعامل شرکت شرکهای صنعتی کرمانشاه اهدا شد.
این آیین در راستای اجرای مصوبات سفر رئیس محترم قوه قضائیه به استان کرمانشاه و همزمان با سفر دکتر بابایی نماینده ویژه ایشان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شهرستان کنگاور برگزار شد.
دکتر کرمی در این مراسم با تأکید بر نقش بنیادین تثبیت مالکیت در مسیر سرمایهگذاری و تولید، اظهار داشت: «تثبیت مالکیت، نخستین و اساسیترین گام برای بهرهمندی تولیدکنندگان از ظرفیتهای قانونی و حقوقی است. دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوع را در اولویت قرار داده و امروز شاهد تحقق یکی از مهمترین مطالبات تولیدکنندگان هستیم.»
وی افزود: «سرمایهگذار و تولیدکنندهای که مالکیت رسمی محل فعالیت خود را نداشته باشد، نمیتواند از حمایتهای قانونی بهرهمند شود. واگذاری این اسناد ضمن افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی واحدهای تولیدی، زمینه توسعه سرمایهگذاری و رونق تولید را فراهم میسازد.»
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به نقش فعال قوه قضاییه در حمایت از تولید، گفت: «در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، مسائل و موانع واحدهای تولیدی بهصورت موردی بررسی میشود و حتی در مواردی که مصوبات اجرایی دستگاهها بینتیجه مانده، دادگستری ورود کرده و پیگیریهای لازم را انجام داده است.»
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای مدیرکل ثبت اسناد استان و پرسنل این مجموعه، خاطرنشان کرد: «اهدای اسناد مالکیت به تولیدکنندگان کنگاور بخشی از وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در حمایت از تولید است و این روند در سایر شهرستانهای استان نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.»
در ادامه این مراسم، حسنپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه ضمن تشریح فرآیندهای قانونی صدور اسناد شهرکهای صنعتی در استان، از پیشرفت چشمگیر طرح کاداستر خبر داد و گفت: «تاکنون حدود ۸۰ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده و بیش از ۵۳ هزار قطعه از اراضی کشاورزی سنددار شدهاند که این موضوع جایگاه کرمانشاه را در بین سه استان برتر کشور قرار داده است.»
وی همچنین به تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ اشاره کرد و افزود: «از مجموع ۶۸ هزار سند دفترچهای موجود در استان، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۶ هزار سند به سند تکبرگ تبدیل شده و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد املاک استان نیز به سامانه کاتب متصل هستند.»
در ادامه همچنین نماینده مدیر عامل شهرکهای صنعتی از همراهی و همکاری و پیگیری جدی و مستمر مدیر کل و معاون املاک و کاداستر و رؤسای محترم واحدهای ثبتی در استان از موضوع حمایت از تولید خصوصاً در شهرستانهای کنگاور و قصرشیرین که اخیراً اسناد آنها بعد از سالها صادر شده است تشکر و قدردانی نمود.
در پایان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان کرمانشاه و مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان، اسناد مالکیت به نمایندگی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی کنگاور به نماینده شهرک صنعتی کرمانشاه اهدا شد.