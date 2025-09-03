پخش زنده
امروز: -
کارشناس ورزشی گفت: ورزش ایران برای تحولات بنیادین در مسیر رشد و پیشرفت نیاز به برخی سیاست گذاریها و تغییرات مدیریتی دارد.
حسن میرزاآقابیک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما اظهارداشت: در شرایط کنونی یکی از انتظارهای مهمی که از ابتدا از وزارتخانه میرفت، تفکیک دو حوزه ورزش و جوانان از هم است چرا که در عمل، این دو حوزه با وجود اشتراک های اسمی، مأموریتها، نیازها و رویکردهای به طور کامل متفاوتی دارند. اما متأسفانه تا به امروز، این تفکیک تحقق پیدا کرده است و همچنان بخش عمدهای از منابع، تمرکز و مدیریت صرف تنظیم روابط در این ساختار دوگانه میشود.
پیشکسوت بسکتبال یادآورشد: اگرچه در عنوان وزارتخانه نام ورزش و جوانان در کنار یکدیگر آمده، اما در عمل، حوزه جوانان همواره زیر سایه ورزش باقی مانده و بسیاری از ظرفیتها و نیازهای این قشر عظیم نادیده گرفته شده است، در شرایط کنونی تفکیک این ۲ بخش باعث میشود تا هر یک بتوانند با ساختار تخصصی، منابع مستقل و رویکردی دقیق، در مسیر مأموریت خود حرکت کنند.
میرزاآقابیک گفت: ادغام این ۲ حوزه در یک وزارتخانه شاید در گذشته توجیهی داشته، اما امروز که هر یک از این بخشها با چالشهای جدی اقتصادی، فرهنگی، روانی و اجتماعی روبهرو هستند، تداوم این ساختارِ تلفیقی نهتنها کارآمد نیست بلکه مانعی برای رشد هر ۲ بخش به شمار میرود.
وی ضمن اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ ورزش همگانی در کشور اظهارداشت: سالهاست معاونت ورزش همگانی در کنار فدراسیون ورزش همگانی فعالیت میکند، موازی کاری این ۲ نهاد و به نوعی معاونت را به واحدی آماری و تشریفاتی تبدیل کرده است، به نظر میرسد استفاده از نیروهای باتجربه آن در بخشهای دیگر وزارت خانه میتواند نتایج بهتری را در کاهش فقر حرکتی در کشور داشته باشد.
کارشناس ورزشی یادآورشد: چابکسازی وزارت ورزش و جوانان، بدون بازنگری در ساختارهای غیرکارآمد، ممکن نخواهد بود. تفکیک بخش جوانان از ورزش، حذف معاونتهای موازی و بازگرداندن تمرکز سازمان به مأموریتهای اصلی، مهمترین گامهایی هستند که میتوانند مسیر آینده را روشنتر و وزارتخانه را کارآمدتر سازند.