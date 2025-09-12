فرمانده انتظامی شهرستان میامی از کشف بالغ بر یک تن چوب تاغ قاچاق در میامی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سید مهدی موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مقابله و برخورد با پدیده قاچاق و هرگونه تحرکات خارج از شبکه قانون به خصوص در حوزه منابع کمیاب طبیعی و ملی از جمله ماموریت‌های پلیس در جامعه است که این موضوع به صورت ویژه در سطح این شهرستان پیگیری می‌شود.

وی در ادامه گفت: ماموران پاسگاه مرکزی میامی به همراه عوامل اداره منابع طبیعی این شهرستان نیز در این راستا با گشت زنی‌های هدفمند محل دپوی بیش از یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب‌های تاغ تازه قطع شده را مشاهده می‌کنند.

سرهنگ موسوی با اشاره به اجرای عملیات غافلگیرانه ماموران پلیس در این راستا گفت: ۲ فرد متهم نیز در همان حوالی توسط ماموران انتظامی شناسایی و بلافاصله دستگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی ارزش ریالی چوب‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان امر بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: دو فرد متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.