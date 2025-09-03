در مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی , امیر لامعی جوان به عنوان مدیر کل جدید نوسازی مدارس استان معرفی و از بهزاد محمدی خلفلو مدیر کل سابق قدردانی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در آیین تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، اظهار کرد: نگرش ما در انجام مأموریت و مسئولیت خطیر در نوسازی مدارس، عملکردی بوده و به کیفی‌سازی فضا‌های آموزشی توجهی جدی خواهیم داشت.

امیر لامعی جوان افزود: در راستای نهضت مدرسه سازی و توسعه فضا‌های آموزشی بر محور عدالت تلاشمان بر این خواهد بود تا پروژه‌های شروع شده در استان را در مدت مسئولیت به سرانجام رسانده و به ارتقای سرانه فضای آموزشی استان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: در برخی از شهر‌های استان به ویژه شهر اردبیل ما با سرانه پایین فضای آموزشی و فرسوده بودن واحد‌های آموزشی روبه‌رو هستیم که در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا پایان برنامه هفتم توسعه سرانه فضا‌های آموزشی استان را به ۶.۱ دهم متر مربع ارتقا دهیم.

مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: باید خانواده‌ها از بابت ثبت‌نام فرزندانشان در نزدیکترین مدرسه دچار مشکل نشده و در هر نقطه از شهر زمینه و فرصت تحصیل دانش‌آموزان در فضای آموزشی استاندارد و مناسب فراهم آید.

لامعی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تحقق تعهدات رئیس جمهور در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی ما در کنار مشارکت آحاد مردم، از ظرفیت خیران و مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف بهره خواهیم گرفت تا در سه سال دولت چهاردهم بتوانیم کیفی‌ترین واحد‌های آموزشی را احداث و تحویل آموزش و پرورش دهیم.

مدیرکل سابق نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل نیز در این مراسم اضافه کرد: برای رسیدن به سرانه ۶.۱ دهم متر مربع در فضا‌های آموزشی هدف‌گذاری ما احداث سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

بهزاد محمدی‌خلفلو بیان کرد: احداث یک‌هزار و ۱۱۵ کلاس درس در استان شروع شده و برای مابقی واحد‌ها نیز تأمین زمین انجام شده است.

وی در ادامه یادآور شد: تا مهرماه ۴۰۰ کلاس درس و تا پایان امسال ۷۰۰ کلاس درس در سطح استان تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید که در این زمینه از ظرفیت بنیاد علوی، بسیج سازندگی، خیران و مشارکت آحاد مردم استفاده می‌کنیم.

مدیرکل سابق نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل اظهار کرد: ۲۰ شهریورماه عملیات احداث دومین مدرسه دارالفنون در مدارس ۱۳ گانه اردبیل آغاز خواهد شد و در کنار آن، سعی خواهیم کرد تا با همکاری بانک‌های عامل و نهاد‌های انقلابی توسعه فضا‌های آموزشی را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهیم.

محمدی‌خلفلو تصریح کرد: با همکاری راه و شهرسازی احداث ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در استان شروع شده و در کنار آن، سعی داریم تا بساط مدارس کانکسی و سنگی ناایمن را تا مهرماه سال آینده برچینیم.

وی به افزایش اعتبارات استانی نوسازی مدارس در ۲۰ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه با اعتبارات استانی آغاز شده و در کنار آن، چهار مدرسه بزرگ مقیاس هر کدام ۳۶ کلاس در چهار شهرستان استان اردبیل اجرایی و عملیاتی می‌شود.

در این مراسم از زحمات و تلاش‌های ۲۰ ماهه «بهزاد محمدی‌خلفلو» مدیرکل سابق نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل قدردانی و «امیر لامعی جوان» به عنوان مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل معرفی شد.