به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت: ۲۰ هزار موتور سیکلت کاربراتوری دود زا هم از سطح استان جمع آوری می‌شود.

عباس نژاد با اشاره به تکالیف قانونی در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: موضوع سهم استان تهران از طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح و پس از آن در کارگروه استانی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شد؛ بر همین اساس پس از جمع‌بندی مقرر شد که ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده به عنوان سهم استان تهران از رده خارج شود.