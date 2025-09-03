معاون امور عمرانی استاندار اردبیل، گفت: با تاکید رئیس جمهور و به صورت همزمان احداث سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس در مناطق مختلف استان اردبیل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل فرهاد سبحانی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، اظهار کرد: دولت چهاردهم سه اولویت اصلی را در حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری کرده که توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی، رفع ناترازی انرژی و برنامه‌ریزی با نگاه محله‌محوری از جمله این رویکرد‌ها است.

وی افزود: در هر سه حوزه اقدامات خوبی در استان آغاز شده و در امر توسعه فضا‌های آموزشی با نگاه عادلانه نیز با مشارکت مردم، فعالیت‌های خوبی در ماه‌های اخیر به انجام رسیده است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل محدودیت اعتبارات دولتی را در احداث فضا‌های آموزشی یادآور شد و تصریح کرد: یکی از اولویت رئیس جمهور در سفر‌های استانی برگزاری جلسه توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی است که نشان از اهمیت موضوع است و ما قرار است در یک برنامه پنج ساله احداث سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس را آغاز کنیم.

سبحانی گفت: هدف ما رسیدن این استان به سرانه مطلوب ۶.۱ دهم متر مربعی است که در سفر غیررسمی رئیس جمهور به اردبیل قرار شد با تأمین زمین عملیات احداث همه این واحد‌های آموزشی شروع شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نوسازی مدارس با توانمندی فنی و اجرایی برنامه‌ریزی خوبی را برای به سرانجام رساندن این پروژه‌ها آغاز کرده و قرار است تا مهرماه ۴۰۰ کلاس درس و تا پایان امسال نیز ۷۵۰ کلاس درس در استان اردبیل به بهره‌برداری برساند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل عمده این پروژه‌ها را مربوط به شهر‌های اردبیل، پارس‌آباد و مشگین شهر اعلام کرد و یادآور شد: عملیات احداث یک‌هزار و ۱۱۵ کلاس درس شروع شده و برای مابقی واحد‌های در نظر گرفته شده نیز تأمین زمین انجام شده است.

سبحانی بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی، خیران و استفاده از توانمندی بانک‌های عامل و نهاد‌های مختلف را یادآور شد و اضافه کرد: ما از تلاش‌ها و مجاهدت‌های محمدی در مسئولیت مدیرکلی نوسازی و تجهیز مدارس قدردانی می‌کنیم و با معرفی امیر لامعی به عنوان نیروی خوش‌فکر و فعال از بدنه نوسازی تلاش خواهیم کرد تا کار‌ها را در این بخش با قوت و قدرت بیشتر به پیش ببریم.

وی اظهار امیدواری کرد؛ این نیروی تازه نفس بتواند با ابتکارات و فعالیت‌های خلاق در احداث کیفی واحد‌های آموزشی مشارکت جدی کرده تا تعهدات رئیس جمهور در دولت چهاردهم به نتیجه رسیده و هیچ طرحی بر زمین نماند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: قطعا با ارتباط و تعامل بهتر و پشتیبانی همه‌جانبه نوسازی مدارس کار‌ها را به پیش خواهد برد تا کمبود سرانه فضای آموزشی در این استان برطرف و شرایط بهتری را برای تحصیل نسل آینده شاهد باشیم.