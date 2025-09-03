پخش زنده
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بر آمادگی نیروهای امداد ونجات این شهرستان جهت ارائه خدمات سریع به شهروندان در مواقع بحران و حادثه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در بازدید از امکانات آتش نشانی شهر شاهین دژ به رسالت خطیر انسانی ماموران کمک رسان به مردم در مواقع بروز حادثه اشاره کرد وگفت: حجم کار نیروهای امداد و نجات بسیار وسیع و گسترده است و نیروهای امداد و نجات هرآنچه که در توان دارند پای به عرصه میگذارند تا وظیفه خطیر و انسانی خود را به منصه ظهور بگذارند.
او به گستردگی حوزه انتخابیه نیز اشاره کرد و گفت:درصورت بروز هرگونه حادثه در محورهای مواصلاتی شاهین دژ به شهرستانهای تکاب، میاندوآب و بوکان ماموران باید در سریعترین زمان نسبت به امداد رسانی اقدام کنند.
او همچنین در خصوص توسعه و تجهیز مراکز آتش نشانی و فوریتهای پزشکی شهرستانهای شاهین دژ وتکاب قول مساعد داد.
بابازاده فرماندار شاهین دژ نیز دراین بازدید از تجهیز آتش نشانی این شهرستان به ست نجات تصادفات جادهایای، کپسول تنفسی، وتجهیز ایمنی مرکز آتش نشانی، و راه اندازی پایگاه فوریتهای پزشکی جادهای سانجود، و پایگاه امداد و نجات احمد آباد جمعا ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.