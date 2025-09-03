حل مشکل آب بوشهر با تکمیل آبشیرینکن نیروگاه اتمی
استاندار بوشهر خواستار تکمیل آبشیرینکن نیروگاه اتمی بوشهر شد و گفت: با تکمیل این آبشیرینکن، مشکل آب بوشهر را تا حد زیادی برطرف میکند.
، ارسلان زارع در نشست با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر، گفت: این نیروگاه در ماههای اخیر به صورت مستمر بیش از یکهزار مگاوات برق تولید کرده و برای استفاده مردم به شبکه سراسری تحویل داده که این دستاورد، شایسته تقدیر ویژه است.
وی با تأکید بر اهمیت طرحهای توسعهای نیروگاه، خواستار تسریع و شتاببخشی در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی شد و تأمین اعتبارات لازم جهت پیشبرد سریعتر این طرح ملی را ضروری دانست.
استاندار بوشهر تحقق این طرحها را عاملی مهم در تأمین پایدار انرژی برق استان و کشور دانست.
وی همچنین ضمن اشاره به اجرای سایت آبشیرینکن نیروگاه، تأمین تجهیزات مورد نیاز این طرح به ظرفیت ۷۵ هزار مترمکعب را بسیار مهم و حیاتی برشمرد و تاکید کرد: تکمیل این طرح بخش قابل توجهی از کمبود آب شرب منطقه را مرتفع خواهد کرد.
زارع در پایان بر لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی نیروگاه اتمی بوشهر تأکید کرد و همکاری بیشتر این مجموعه در اجرای طرحهای اجتماعی و زیرساختی استان را خواستار شد.