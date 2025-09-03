فرماندار ویژه خوی، شورای شهرستان را بازوی توانمند مدیریت شهری و روستایی در مسیر توسعه شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه شورای اسلامی شهرستان خوی با حضور غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه در سالن فرمانداری برگزار شد.

غلامحسین آزاد در این نشست با تبریک دهه امامت و ولایت، شورا را بازوی توانمند مدیریت شهری دانست و گفت: شورا‌ها نقش مهمی در پیگیری مطالبات مردمی دارند و با اتحاد، همدلی و در چارچوب سیاست‌های دولت و استانداری، می‌توان مسیر آبادانی و پیشرفت شهرستان خوی را هموار کرد.

وی همچنین ساماندهی بافت‌های فرسوده، توسعه پایدار، برنامه‌ریزی دقیق، ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های خوداشتغالی را از اولویت‌های مدیریتی شهرستان برشمرد.

فرماندار ویژه خوی در واکنش به درخواست اعضای شورا درباره مشکل آب روستای صوفی‌کندی، طی تماس تلفنی پیگیر فوری حل این مشکل شد و ساماندهی تردد مرزنشینان در مرز رازی را نیز از دیگر برنامه‌های مهم مدیریتی شهرستان اعلام کرد.

در ادامه جلسه، رامین صادق‌نژاد رئیس شورای اسلامی شهرستان گفت: بررسی مصوبات گذشته، شناسایی مشکلات حوزه‌های استحفاظی و تلاش برای توزیع متوازن خدمات از مهم‌ترین مأموریت‌های شورا به شمار می‌رود.

او افزود: شورای شهرستان پل ارتباطی مردم و مسئولان است و وظیفه دارد مطالبات مردمی را دسته‌بندی کرده و برای تسریع در روند خدمات‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی منتقل کند.

در پایان این نشست، اعضای شورای اسلامی شهرستان خوی به مناسبت هفته دولت با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و همراهی غلامحسین آزاد در پیشبرد سیاست‌های دولت و رسیدگی به مشکلات منطقه تجلیل کردند.