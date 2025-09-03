استاندار گیلان گفت: تحویل ۱۱۹ خودروی خدمات‌رسان با ۵۲۸ میلیارد تومان هزینه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سبب ارتقای خدمات شهری و روستایی در استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان امروز در آیین واگذاری خودرو‌های سبک و سنگین خدمات‌رسان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان که با حضور معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و جمعی از مسولان استان برگزار شد، گفت: ۱۱۹ دستگاه خودروی خدمات‌رسان شامل کمپرسی، بکهولودر، لودر، آتش نشانی، دستگاه حمل زباله، تانکر آب رسانی، بالابر آتش نشانی و خودروی سبک با حدود ۵۲۸ میلیارد تومان هزینه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های گیلان واگذار شد.

هادی حق‌شناس افزود: گیلان در کنار بحران‌های طبیعی مانند زلزله، رانش کوه و سیل با بحران‌هایی نظیر پسماند مواجه است که پایان آن غیرقابل پیش بینی است و خسارت ماندگاری بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به ارزش بالای زمین‌های حاصلخیز گیلان، اضافه کرد: آلودگی ناشی از پساب خانگی، صنعتی و کشاورزی در کنار انباشت زباله، تهدیدی جدی برای محیط زیست و محصولات کشاورزی گیلان و سلامت مردم استان است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم تأمین ماشین‌آلات جمع‌آوری و انتقال پسماند در روستا‌ها و شهر‌ها برای مقابله با این معضل، گفت: اگر برای هر دهستان گیلان یک خودروی جمع‌آوری زباله اختصاص یابد، خدمت بزرگی به استان خواهد شد.

هادی حق‌شناس با قدردانی از مسوولان برای تحویل این خودرو‌ها و همچنین بهره‌برداری از ۲ روگذر مهم شهری در رشت، گفت: این اقدامات در کنار نگاه ویژه وزارت کشور به مدیریت پسماند در استان، می‌تواند تحولی ماندگار در توسعه و سلامت زیست محیطی گیلان ایجاد کند.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم در حاشیه این مراسم گفت: حدود ۲۰ روز گذشته برای تولید کود کمپوست، مجوز سازمان ملی استاندارد گرفته شد و هفته آینده نیز مجوز کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها دریافت خواهد شد و با مسئولیت معاون امور اجرایی رئیس جمهور، این کود‌های کمپوست به حوزه کشاورزی تحویل داده می شود.

مسعود نصرتی افزود: با تصوب این لایحه که در دست دولت است و امیدواریم به تصویب برسد، در سال یک و نیم میلیون تن تولید کود کمپوست جایگزین واردات کود آلی و دیگر کود‌ها می‌شود که به استان‌هایی مانند گیلان که با چالش مدیریت پسماند مواجهند کمک فراوانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان‌های ساحلی از لحاظ کیفیت تولید کود کمپوست در اولویت هستند، ابراز امیدواری کرد: با مصوبه جدید و همراهی دولت، تهدید پسماند در گیلان به فرصت تبدیل خواهد شد.

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: براساس مصوبه کارگروه ملی مدیریت پسماند‌ها، به هر میزان کود کمپوست تحویل داده شده، از واردات کود به داخل کشور جلوگیری خواهد شد.

مسعود نصرتی افزود: همچنین اقدامات دیگری از جمله خرید ماشین‌های حمل زباله در گیلان با شرایط خاص در اولویت قرار خواهد گرفت.

امروز همچنین مسیر رفت تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین رشت با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان و معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استاندار به بهره برداری رسید.