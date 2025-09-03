در سفر نماینده تولیت آستان قدس رضوی به فریمان، حواله‌های حمایتی جهیزیه به ۱۵۰ زوج جوان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، ارزش مجموع این سری جهیزیه را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: هدف ما تسهیل ازدواج، تکریم زوجین و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی آنان است.

محمدحسین استادآقا افزود: این ۱۵۰ زوج در دهک‌های یک تا چهار قرار داشتند و تحت پوشش کمیته امداد نبودند.

وی گفت: یک سفر زیارتی یک‌روزه به مشهد به همراه والدین زوجین و پذیرایی در مهمانسرای امام رضا(ع) از برنامه های بنیاد کرامت رضوی برای این زوجین است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، افزود: تمام تلاش ما بر آن است تا کمک‌ها به شکلی همراه با حفظ کرامت و احترام و بدون ذکر نام به دست زوجین برسد تا آغاز زندگی مشترک آن‌ها با برکت رضوی و دعای خیر مردم همراه باشد.