به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور در محل کمپ ماده ۱۶ ترک اعتیاد شهرستان ارومیه بر اتمام سریع طرح توسعه این کمپ تاکید و دستورات لازم را برای تخصیص اعتبارات لازم و لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف صادر کرد.

حسین مجیدی در این بازدید بر اهمیت اتمام این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید و مشارکت دستگاه‌های متولی خصوصا شهرداری را برای اتمام مراحل عمرانی این طرح مورد تاکید قرار داد.

شهردار ارومیه نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل طرح توسعه محل کمپ ماده ۱۶ ترک اعتیاد شهرستان ارومیه گفت: در این بازدید مقرر شد مجموعه شهرداری ارومیه نسبت به آماده سازی و اجرای فونداسیون سازه اقدامات لازم را انجام دهد.

آیدین رحمانی افزود: همچنین مقرر شد فرمانداری ارومیه نیز با طرح و تصویب این طرح در کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان هزینه اجرا و اتمام آن را مصوب کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این بودجه برای اتمام طرح تخصیص یابد.