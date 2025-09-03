رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی گفت: از ابتدای شهریور ماه امسال ۱۳ فقره تصادف منجر به فوت در جاده‌های استان رخ داد که بر اثر آن ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ رحمان اسپیدکار در گفت‌و‌گو با خبر گزاری صدا و سیما وضع تصادفات در جاده‌های استان را بسیار نامطلوب و بحرانی خواند و گفت: در دوازده روز گذشته در شهریور ماه ۱۳ فقره تصادف منجر به فوت در جاده‌های استان رخ داد که بر اثر آن ۱۷ نفر جان باختند.

وی با بیان اینکه ۵۹ درصد تصادفات خراسان شمالی در جاده‌های فرعی رخ می‌دهد، گفت: در این مدت ۹ فقره تصادف با ۱۰ نفر فوتی در جاده‌های فرعی استان بوده و چهار تصادف با ۷ نفر فوتی با ۴۱ درصد در جاده‌های اصلی رخ داده است.

رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی افزود: ۶۲ درصد تصادفات از ساعت ۱۶ تا ۲۴ رخ می‌دهد و واژگونی به علت عدم توجه به جلو ۳۸ درصد تصادفات را تشکیل می‌دهد.

اسپیدکار با تاکید بر اینکه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی و همچنین استفاده از تلفن همراه اتفاق می‌افتد، از رانندگان خواست برای جلوگیری از تصادفات قوانین را رعایت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند و در موقع خستگی استراحت کافی برای ادامه مسیر داشته باشند.

وی همچنین ادامه داد: انحراف به چپ با ۳۱ درصد دومین تخلف رانندگان و سرعت غیر مجاز با ۱۵ درصد در تصادفات ثبت شده است.

خراسان‌شمالی در شمال شرق کشور و حد فاصل ۲ قطب سیاحتی و زیارتی کشور قرار دارد و سالانه میلیون‌ها مسافر از این استان گذر می‌کنند، که شهریور ماه با اوج گرفتن سفر‌ها و افزایش حجم تردد‌ها موجب افزایش تصادفات شده است.