برگزاری جشنواره ملی سپاس آب در باغ دولت آباد یزد
رویداد سپاس آب با هدف ترویج و تقدیر از طرحهای موفق مدیریت مصرف آب در یزد برگزار شد.
، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با بیان اینکه رویداد سپاس آب با هدف ترویج و تقدیر از طرحهای موفق مدیریت مصرف آب در حوزههای کشاورزی، بهداشت، صنعت، معدن، خدمات، شرب و بهداشت صورت میگیرد افزود: از ابتدای نیمه دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۴ فراخوان شروع شد و بیش از ۲۳۰ طرح از ۲۶ استان کشور به این رویداد ارسال شد که بعد از فرآیند داوری در دو مرحله استانی و ملی، ده طرح به عنوان طرحهای برگزیده معرفی میشوند.
محجوبی افزود: این رویداد باهدف شناسایی طرحهای پیاده و اجرا شده مدیریت مصرف آب در حوزههای کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و شرب و بهداشت و همچنین جمع اوری طرحهای عملیاتی و موفق در زمینه صرفهجویی و افزایش بهرهوری آب برگزار میشود.
این جشنواره از یازدهم الی سیزدهم شهریورماه در باغ دولت اباد یزد با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و طرحهای برگزیده در مراسم اختتامیه در پنجشنبه شب مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.