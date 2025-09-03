به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیپور افزود: با توجه به قرار دادن میز‌ها و طبق‌هایی توسط اصناف در مقابل برخی مغازه‌های بازار که موجب شده امکان امداد رسانی به حوادث آتش سوزی و داخل بازار مقدور نباشد، عوامل تشخیص مزاحمت و مدیریت بحران شهرداری منطقه هشت به منظور جمع آوری این اقلام اخطاریه‌های لازم را به ۶۸ صنف متخلف دادند که در صورت توجه نکردن به این اخطاریه، ماموران شهرداری به جمع آوری میز‌ها و طبق‌ها در داخل بازار تبریز اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: این اقدام در عمل به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص رفع سد معبر اماکن عمومی و به منظور تسهیل در خدمات رسانی انجام گرفته است و تا یک هفته آینده همه این اقلام جمع آوری خواهند شد.