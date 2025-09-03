پخش زنده
به همت اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۶، برای نخستین بار در شهر تهران، جشنواره «ماکارونی رنگی» ویژه کودکان با محوریت خلاقیت و استعداد یابی پهنه جنوبی پایتخت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جشنواره «ماکارونی رنگی» این رویداد با حضور کودکان ۲ تا ۶سال مناطق پهنه جنوب شامل مناطق ۱۶ تا ۲۰، با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، استعدادیابی، کاهش استرس و تقویت شادابی کودکان و مادران برگزار شد.
در این جشنواره، کودکان با کشیدن نقاشیهای خلاقانه و بیان احساسات خود در قالب هنر، فرصت یافتند تا تواناییهای درونی و استعدادهایشان را آشکار کنند.
بر اساس این گزارش، در این رویداد فرا منطقهای، تیمی از روانشناسان کودک با تحلیل و تفسیر نقاشیها، به بررسی مسائل و دغدغههای احتمالی کودکان پرداختند تا در صورت مشاهده نشانههای خاص، حمایتهای لازم برای رفع مشکلات روحی و روانی آنان صورت گیرد.
حسین کاشانیپور، شهردار منطقه ۱۶، در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت نشاط اجتماعی در کنار اقدامات عمرانی و خدمات شهری، اظهار داشت: تمامی فعالیتهای مدیریت شهری در نهایت باید به رضایت و آرامش مردم منجر شود و برنامههایی از این دست نشان میدهد که توجه به نشاط اجتماعی و استعدادیابی کودکان، مکمل توسعه عمرانی شهر است.
وی افزود: خانوادهها نیاز دارند در کنار دغدغههای روزمره، لحظاتی را با نشاط و آرامش سپری کنند. این جشنواره فرصت مناسبی برای تقویت روحیه جمعی، کاهش استرس و شادابی بیشتر در میان کودکان و مادران را فراهم آورد.
در پایان این جشنواره، کودکان ضمن تجربه لحظاتی شاد و متفاوت، آثار هنری خود را به نمایش گذاشتند و خانوادهها نیز از فضای پرنشاط و صمیمی جشنواره استقبال گستردهای داشتند.