امام جمعه یزد در دیدار طلاب جدیدالورود مدرسه علمیه کاظمیه: مهمترین هدف شما طلاب از همین ابتدا این است که خوب درس بخوانید، عالم شوید و با علم، عمل و اخلاق خود، انسان‌ها را به سمت خدا هدایت کنید.

تاکید آیت‌الله ناصری بر علم‌آموزی، اخلاق الهی و توکل به خدا در مسیر طلبگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری در دیدار طلاب جدیدالورود مدرسه علمیه مدینه العلم کاظمیه با اشاره به عزت روزافزون اسلام در عصر حاضر، بیان داشتند: امروز اسلام در دنیا عزت یافته و برای بسیاری از مردم، به ویژه جوانان جهان، این سوال مطرح است که اسلام چیست.

وی با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، افزودند: انقلاب اسلامی و این عزت و عظمت را مدیون امام هستیم. ایشان تکلیفمان را به ما گوشزد کردند و پیگیر تقویت اسلام بودند، چرا که اسلام دین واقعی است.

امام جمعه یزد در ادامه، به فلسفه خلقت انسان اشاره کرده و تاکید کردند: خلقت انسان بیهوده نیست و یقیناً هدفمند است، چرا که خداوند حکیم است و همه چیز بر اساس حکمت و هدفی آفریده شده است. ایشان با استناد به آیه شریفه “خلق لکم ما فی السماوات و الارض”، افزودند: خداوند متعال تمام عالم را با نظمی بی‌بدیل برای انسان آفریده تا انسان به کمال رسیده و در دنیا و آخرت سعادتمند شود.

رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد اظهار داشتند: خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها، پیامبران و ائمه را فرستاده و دستوراتش را از طریق انبیا به بشریت ابلاغ نموده است. پیامبران معلمان انسان‌ها هستند و قرآن نیز کتاب حاوی قوانین الهی و بستری برای رشد و تعالی انسان فراهم می‌آورد.

وی وظیفه خطیر علما را یادآور شدند و تصریح کردند: وظیفه علما همان وظیفه انبیاست؛ علما نیز معلمان این مکتب هستند و وظیفه دارند تا انسان‌ها را به سمت خدا هدایت کنند و این حرکت، در طول حرکت انبیا و ائمه قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین به ارزش والای علم‌آموزی اشاره کرده و بیان داشتند: علم‌آموزی نزد خدا ارزش والایی دارد و فضائل فراوانی در مورد طالب علم در روایات بیان شده است.

وی خطاب به طلاب جدیدالورود، مهمترین هدف و انگیزه آنان را در آغاز این مسیر اینگونه تبیین کردند: مهمترین هدف و انگیزه شما طلاب از همین ابتدا این است که خوب درس بخوانید، عالم شوید و با علم، عمل و اخلاق خود، انسان‌ها را به سمت خدا هدایت کنید.

وی بر استفاده بهینه از زمان و برنامه‌ریزی برای زندگی مبتنی بر تعالیم الهی تأکید کردند: سعی کنید از وقت خود به طور کامل استفاده کنید و در مسیر بندگی خدا قرار بگیرید و برنامه‌ریزی کنید؛ هر آنچه خدا دستور داده انجام دهید و از هرآنچه نهی کرده خودداری کنید.

آیت‌الله ناصری با اشاره به رزق و روزی تضمین‌شده برای طالب علم، افزودند: خداوند متعال برای طالب علم رزق و روزی تضمین‌شده‌ای قرار داده است. پس طلبه‌ای که درست درس بخواند و برای خدا کار و فعالیت داشته باشد، رزق و روزی‌اش با خداست.

وی با ذکر خاطره‌ای از دوران طلبگی خود، به توکل و اعتماد به خداوند در مسائل مادی اشاره کردند: تازه طلبه شده بودم، وضعیت اقتصادی پدر نیز آنچنان مناسب نبود. در خلوت به امام زمان (عج) گفتم من سرباز شما هستم و نباید دغدغه تأمین معاش داشته باشم و نباید برای امور مادی به کسی رجوع نمایم. این موضوع را به خدا و امام زمان سپردم و از همان زمان تاکنون در مسائل مادی به کسی رجوع نکرده‌ام.

آیت‌الله ناصری در پایان سخنان خود، طلاب را به جدیت در تحصیل، توکل به خدا، رعایت اخلاق الهی و پرهیز از گناه توصیه کردند: درس بخوانید، جدی هم درس بخوانید. توکل به خدا داشته باشید و اطاعت خدا را در هر حال فراموش نکنید. اخلاق و رفتارتان باید الهی باشد. به حلال خدا اکتفا کنید و هیچگاه به سراغ حرام و گناه نروید. برای رضای خدا پیش بروید تا عالم و دانا شوید و بتوانید در جهت هدایت مردم به وظایف خود عمل کنید. در کنار درس، به عبادت خدا و همچنین به تفریح و ورزش نیز توجه داشته باشید.