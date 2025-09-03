به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسدالله علیزاده در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف بررسی راهکار‌های توسعه و پیشرفت منطقه آزاد کیش، گفت: تعامل با بخش خصوصی موجب پیشرفت می‌شود.

او افزود: برنامه‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم مدیریتی، در جهت توسعه پایدار و پیشرفت منطقه آزاد کیش است.

دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش هم در این نشست، گفت: اجرای قانون، شاه کلید توسعه است و شورایعالی مناطق آزاد با اجرای قانون نقش هم افزایی دارد.

طهمورث قاسمی، گفت: وضع قوانین جدید نباید، قوانین قبلی را نقض و مشکلاتی را ایجاد کند.

او افزود: مناطق آزاد دروازه توسعه و پیشرفت کشور هستند و نگاه توسعه مدارانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به شکوفایی مناطق آزاد کمک می‌کند.

عضو هیئت رئیسه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، رغبت سرمایه گذاری در کیش را کاهش می‌دهد.

حسین سلیمی، با بیان اینکه اصلاح قانون و مقررات مناطق آزاد ضرورت توسعه مناطق آزاد است، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده از کالای همراه مسافر در کیش دریافت می‌شود که نیازمند اصلاح است.

مهرداد تاوتلی، دبیر کل جامعه هتلداران نیز در این نشست از دبیر شورایعالی مناطق آزاد خواست تکلیف مالیات بر ارزش افزوده، شرکت هواپیمایی کیش و تامین اجتماعی را مشخص کند و شرایط تعامل در حوزه گردشگری با مناطق آزاد دیگر فراهم شود تا از تجربیات موفق دیگر مناطق آزاد در کیش استفاده شود.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش نیز در این نشست گفت: اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد همچنان یکی از ضروریات توسعه مناطق آزاد است.

احمد کتابفروش، تسهیل انبارداری در شهرک‌های صنعتی و رفع موانع ثبت کالا در سامانه انبار‌ها را خواستار شد.

علیرضا نوری، سرمایه گذار بخش خصوصی گفت: مالیات بر ارزش افزوده چالش جدی مناطق آزاد است.

او گفت: تیم مدیریتی جدید سازمان منطقه آزاد کیش، امید را در دل سرمایه گذاران زنده کرده است و با نرمش‌های قانونی برای توسعه کیش تلاش می‌کنند.

نوری گفت: مجلس و دولت برای رشد و پیشرفت مناطق آزاد از جمله کیش باید تلاش بیشتری کنند.

سپهری نماینده شرکت های نفتی در این نشست گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس از شرکت های نفتی بین المللی میزبانی می کند در حالیکه پیش از این، امتیاز میزبانی از شرکت های نفتی داخلی و بین المللی برای کیش بود و مزایای اقتصادی فراوانی داشت.

او گفت: توسعه میدان گازی کیش امتیاز زیادی برای منطقه آزاد کیش دارد و سازمان منطقه آزاد کیش باید متولی و کارفرمای این طرح ملی باشد.

سپهری گفت: منطقه آزاد کیش باید مرکز آموزش در حوزه های حفاری و پشتیبانی شرکت های نفتی باشد و با حمایت جدی از سازمان منطقه آزاد کیش، این امتیاز می تواند برای منطقه و کشور مفید باشد.

حمیدرضا پورقاضی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی در کیش، در این نشست با اشاره به امتیاز‌های صادراتی کیش گفت: بندر آفتاب یکی از بنادر زیر مجموعه کیش، گزینه مناسبی برای ایجاد فضای بندری به منظور ارتباط صادراتی به آسیای میانه برای تبادلات دریایی است.