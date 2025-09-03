بازدید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مرحله نخست فاز ۱۴ پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سفر به عسلویه، از تأسیسات و واحدهای عملیاتی فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید و در نشستهایی با مدیران مجموعههای مستقر در منطقه، آخرین وضعیت تولید و برنامههای پیشِرو را بررسی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حمید بورد، در این سفر اظهار کرد: این بازدیدها بهصورت منظم انجام میشود و امروز فرصتی فراهم شد تا از تلاشها و ایستادگی کارکنان صنعت نفت، بهویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کنم.
وی افزود: در این سفر، افزون بر بازنگری و اصلاح برنامههای بازسازی، موضوع برنامهریزی برای تولید حداکثری گاز در زمستان و همچنین اجرای طرحهای عمومی در منطقه عسلویه در دستور کار قرار گرفت.
بورد با اشاره به بازدید از فاز ۱۴ و نشستهای برگزار شده، تصریح کرد: گزارشهای ارائهشده در این بازدید رضایتبخش بود و مقرر شد جزئیات درخواستها و نیازهای مطرحشده بررسی و پیگیری شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین تأکید کرد: هماهنگی میان شرکت نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران در منطقه عسلویه وجود دارد و یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشستها، تقویت همافزایی و ارتقای سطح همکاریها میان این مجموعهها است.