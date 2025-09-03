بازدید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مرحله نخست فاز ۱۴ پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در سفر به عسلویه، از تأسیسات و واحد‌های عملیاتی فاز ۱۴ پارس جنوبی بازدید و در نشست‌هایی با مدیران مجموعه‌های مستقر در منطقه، آخرین وضعیت تولید و برنامه‌های پیش‌ِرو را بررسی کرد.