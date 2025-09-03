رئیس مرکز ارزیابی‌های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران (ایفمارک) گفت: اگر طبق پروتکل همه چیز خوب پیش برود، سرژ اوریه بازیکن تیم پرسپولیس می‌تواند بازی کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، زهره هراتیان رئیس ایفمارک امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت سرژ اوریه بازیکن پرسپولیس اظهار داشت: در مورد حتی سرماخوردگی بازیکنان، من به عنوان پزشک حرفی نمی‌توانم بزنم. من نمی‌دانم این موضوع از کجا و چرا فاش شده است. در این خصوص ما نشست‌های جلسات متعددی با رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس داشتم. از طرف ایفمارک هیچ اطلاعاتی بیرون نرفته و نمی‌رود. این را باید بررسی کرد.

وی افزود: ما در صورتی که اتفاقی باعث ایست قلبی شود اجازه تصمیم‌گیری داریم. وظیفه ما اطلاع‌رسانی به موقع بوده که آن را انجام دادیم.

هراتیان خاطرنشان کرد: یک روند پزشکی برای این بازیکن در حال انجام است و اگر طبق این پروتکل همه چیز خوب پیش برود، می‌تواند بازی کند.

وی یادآور شد: ما در دنیا ۳۰۰ میلیون بیمار مبتلا به هپاتیت داریم. هیچ منع مطلقی برای بازیکنی که فوتبال بازی می‌کند وجود ندارد چرا که انتقال این بیمار به نوعی است که در فوتبال پیش نمی‌آید.