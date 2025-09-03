به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آرش فرزام صفت با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی و خصوصی گیلان تا پایان شهریور همانند قبل از ساعت ۶ تا ۱۳ است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ، با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی با سیاست‌های ملی در فصل گرم سال افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور به استانداران، ساعات کاری تمامی ادارات، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان گیلان تا پایان شهریورماه، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

وی افزود: روز‌های پنجشنبه هم تا پایان شهریور همچنان تعطیل است.