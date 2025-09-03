نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور پژوهشگران، فناوران و صنعتگران کشور در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز آغاز شد.

دکتر حمیدرضا پورقاسمی، دبیر علمی همایش ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: این رویداد دو روزه فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و توسعه همکاری‌های فناورانه میان پژوهشگران، فناوران، دانشجویان، استارتاپ‌ها و سیاست‌گذاران است.

او افزود: در این همایش بیش از ۳۰ سخنران در قالب ۶ کارگاه و ۲ نشست تخصصی به ارائه دستاوردهای علمی می‌پردازند و از بین ۲۱۱ مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه همایش، ۲۰ مقاله برتر به‌صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

پورقاسمی، محورهای اصلی این رویداد را بهره‌وری و ارتقای صنایع کشاورزی، مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی، کشاورزی پایدار، سنجش از دور منابع طبیعی و محیط‌زیست، تنوع زیستی، ارتقای کیفیت و امنیت غذایی، طراحی ماشین‌ها و ربات‌های هوشمند و پژوهش‌های اخلاقی در کشاورزی برشمرد.

وی تأکید کرد: این همایش می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های پژوهشی و فناورانه و تربیت کارآفرینان جوان در حوزه هوش مصنوعی و کشاورزی هوشمند شود.

این همایش امروز و فردا در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) برگزار می‌شود.