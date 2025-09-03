پیوند ازدواج به میزبانی شهید گمنام در یزد
زوج بسیجی یزدی پیوند عاشقانه خود را در کنار مزار شهید گمنام جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یزد،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد گفت: در راستای ترویج ازدواج آسان یک زوج بسیجی با حضور در مزار شهید گمنام میدان حج امامشهر مراسم عقد خود را برگزار کردند.
سرهنگ آزادی نژاد افزود: امیدواریم برگزاری چنین مراسمهایی در اماکن متبرکه و امامزادگان باعث ترویج ازدواج آسان بین جوانان شود تا بتوانند با حداقل هزینهها زندگی مشترک خود را اغاز کنند.
وی عنوان کرد: این زوج بسیجی فعالیتهای مختلفی در بسیج دانشجویی و بسیج محلات داشتهاند و از نخبههای بسیجی هستند.