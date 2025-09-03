پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: سند رسمی، مالکیتها را تثبیت و از تعدی و سوء استفاده فرصتطلبان و زمینخواران جلوگیری میکند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سید مهدی هاشمی گفت:استان کرمان از حیث آثار باستانی و اماکن تاریخی جایگاه ویژهای دارد و حدنگاری این بافتها، تاثیر بسزایی در صیانت از این میراث گرانبها ایفا میکند و سنددار کردن میراث فرهنگی استان جزو اقدامات اولویتدار است.
فرمانده قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی افزود: برای رفع موانع و تنگناهای صدور اسناد مالکیت محوطههای تاریخی، لازم است کارگروه مشترک با حضور دستگاههای ذیربط، به فوریت تشکیل وطبق قانون جامع حدنگار، متر به متر اراضی واقع در محدوده سرزمینی کشور باید سنددار شود .
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه اشخاص حقیقی و حقوقی میبایست ظرف مدت دو سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعا مدارک و مستندات مالکیت خود را در سامانه درج و در مدت دو سال از تاریخ ثبت نیز ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند.
وی افزود: هیچ شخص یا نهادی از این تکلیف مستثنی نشده و حتی دستگاههای اجرایی تکلیف سنگینتری در این زمینه دارند و در صورت عدم اقدام در مهلتهای پیشبینی شده، با ضمانت اجرای سنگین انفصال روبرو میشوند.
بگفته مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با توجه به اینکه بخش عمده هزینههای حدنگاری، مربوط به تهیه و تولید نقشه است قراردادهایی برای نقشهبرداری رایگان املاک دستگاههای اجرایی منعقد شده و لازم است دستگاهها از این فرصت به نحو مطلوب بهرهبرداری کنند.