دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش گفت: از مجموع هفت هزار و ۴۵۲ پروژه آموزشی در دست ساخت کشور چهار هزار و ۲۵ طرح توسط خیران احداث می‌شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس و دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز لرستان بیان کرد: نهضت توسعه عدالت یکی از کلان راهبرد‌های دولت چهاردهم است که اولویت دارد و خیران موتور پیشران و محرک این نهضت هستند.

اردشیردهقانی افزود: از چهار هزار و ۴۵۲ پروژه آموزشی، ۴ هزار و ۲۵ مورد یعنی بیش از ۶۰ درصد پروژه‌ها را خیرین تقبل کرده‌اند.

دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش، نهضت توسعه عدالت را فرصت مناسبی برای به‌کارگیری ظرفیت‌های خرد جامعه عنوان و تصریح کرد: همه در تحقق این توسعه عدالت و مسئولیت اجتماعی نقش دارند.

وی ادامه داد: دولت به‌تنهایی امکان حضور در همه عرصه‌ها را ندارد، اما می‌توان با مشارکت مردم امور مختلف را پیش بُرد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان نیز در این جشنواره گفت: از ۱۳۷۸ تا کنون یک هزار و ۵۷۰ مدرسه در استان به صورت خیرساز و مشارکتی احداث شده است.

محمود رضوی با اشاره به فعالیت یک هزار و ۷۱ خیر مدرسه ساز دراستان افزود: امید می‌رود ۶۰۰ مدرسه باقی‌مانده را نیز هر چه زودتر با مشارکت خیرین بسازیم تا جایی که دیگر نیاز به ساخت مدرسه در استان نداشته باشیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان نیز با بیان اینکه ۱۴۰ واحد از مجموع ۱۷۰ مدرسه کانکسی استان جایگزین و آماده بهره‌برداری است افزود: برای حذف ۱۷۰ مدرسه، تا کنون ۱۴۰ مدرسه آماده جایگزینی شده ۲۰ واحد بالای ۹۰ درصد پیشرفت دارند و ۱۰ مدرسه باقیمانده به علت معارض و مشکلات تا پایان مهرماه تکمیل می‌شوند.

یونس بهاروند ایرانیا با تأکید بر اینکه فضا‌های آموزشی مبنای رشد و اعتلای فرهنگ و علمی جامعه هستند تصریح کرد: خیران مدرسه ساز نقش مهمی در این ارتقای فرهنگی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هم گفت: خیران مسیر خود را پیدا کرده‌اند و نیازمند تقدیر و تجلیل نیستند بلکه مدیران و مسئولان موظف هستند زمینه خدمت رسانی به آنان را مهیا کنند.

سید عیسی سهرابی افزود: کشور ما در این برهه از زمان در کانون تحولات بسیار پیچیده قرار دارد، اما با این وجود بعد از توقف جنگ ۱۲ روزه، یکی از اولویت‌های مهم دولت مدرسه سازی بوده است.

وی با اشاره به طرح نهضت عدالت آموزشی و مشارکت مردم در مدرسه سازی ادامه داد: خیران بسیاری در این مسیر همت کردند و اکنون نیز تأکید دولت بر مشارکت شهروندان و فرهنگ سازی نسبت به حضور خیران در این مسیر می‌باشد.