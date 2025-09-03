به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا در دومین گردهمایی و نشست فصلی با سربازان این لشگر، نقش سربازان مومن و متعهد نظام اسلامی را در مقابله با دشمنان حائز اهمیت دانست و گفت: مجاهدت، مقاومت و جانفشانی سربازان در مقابل جنایت جنگی و تجاوز ۱۲ روزه رژیم جنایتکار صهیونیستی به میهن اسلامی ایران، ریشه در عزم راسخ، غیرت، ایمان و اعتقاد دارد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار عبدالله صالحی با اشاره به تشابه مجاهدت سربازان اسلام در جنگ ۱۲ روزه با مجاهدت سربازان دوران ۸ ساله دفاع مقدس، این مجاهدت‌ها را ارثیه ماندگار و نشانه فهم بالا، غیرت دینی و ایمان قلبی سربازان به خدا خواند.

فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا با استناد به فرامین مقام معظم رهبری، سربازان اسلام را طلایه داران و مدافعان سرزمین اسلام برشمرد و جانفشانی سربازان برای حفظ کیان و ارزش‌های اسلامی که تعداد بی شماری به شهادت رسیدند را دارای اجر و مزد الهی یاد کرد.

سردار صالحی تلاش برای کسب دانش و علم در جهت تقویت بنیه نظامی و دفاعی در برابر شیطنت و تجاوزات دشمنان، توسل به اهل بیت علیه السلام، و توکل به خدا با اذکار و ادعیه (سوره فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه) را موجب قطعیت پیروزی در برابر استکبار و گشایش و نصرت الهی جبهه اسلام دانست.

در پایان این نشست صمیمی، سربازان به صورت خصوصی و چهره به چهره مشکلات، پیشنهادات و نظرات پیرامون خدمت، برخی موانع و ... خود را با فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵کربلا در میان گذاشتند.