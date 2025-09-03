مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، وظیفه اصلی این دفتر را شناسایی دقیق ظرفیت‌های دانش‌پایه و فناورانه شرکت‌هایی دانست که پتانسیل نقش‌آفرینی مؤثر در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری را دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر یونسیان، مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز در نشست تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان که با حضور سرارزیابان، در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد، با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی این دفتر، شناسایی دقیق ظرفیت‌های دانش‌پایه و فناورانه شرکت‌هایی است که پتانسیل نقش‌آفرینی مؤثر در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر نوآوری را دارند، اظهار داشت : این مأموریت اگرچه در ذات خود تخصصی است، اما ابعاد ملی و راهبردی گسترده‌ای را در بر می‌گیرد؛ چراکه تصمیم‌ها و گزارش‌های شما به عنوان سرارزیاب، می‌تواند مسیر رشد یک شرکت و حتی سرنوشت بخشی از اکوسیستم نوآوری کشور را تحت تأثیر مستقیم قرار دهد.

یونسیان افزود: از این منظر، نقش سرارزیابان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و انتظار دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان این است که فرآیند ارزیابی با رویکردی دقیق، شفاف و کاملاً منصفانه پیش برده شود؛ به گونه‌ای که هیچ شرکت متقاضی احساس تبعیض یا ابهام در روند کار نداشته باشد.

وی گفت: همکاری سازنده و حرفه‌ای سرارزیابان، می‌تواند سطح اعتماد و اعتبار نظام ارزیابی را در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به طرز چشمگیری ارتقا بخشد.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین با بیان اینکه در جریان ارزیابی، باید از بررسی صرف مستندات فراتر رفت و نگاهی جامع‌تر داشت، گفت: ارزیابی صرفاً به بررسی فرم‌ها و مستندات محدود نمی‌شود و باید با دید کارشناسی و نگاهی عمیق‌تر، به ارزیابی ظرفیت‌های فناورانه، توان مدیریتی و قابلیت‌های توسعه‌ای شرکت‌ها پرداخته شود. این نگاه تحلیلی و ترکیبی است که ارزیابی‌ها را از یک فرآیند صرفاً علمی و مکانیکی جدا می‌کند و به آن ارزش و معنای حقیقی می‌بخشد.

یونسیان ادامه داد: امیدوارم به یک زبان مشترک و استاندارد واحد، در بحث ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان برسیم.