مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از نجات جان دو فرد گرفتار در ارتفاعات قیزقاپان پیرانشهر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: شب گذشته گزارشی مبنی بر گرفتار شدن دو نفر در صخرههای صعبالعبور ارتفاعات قیزقاپان پیرانشهر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و عملیات نجات از ساعت ۱۰:۵۴ شب سه شنبه ۱۱ شهریور با اعزام تیم امداد و نجات هلالاحمر پیرانشهر به محل حادثه آغاز شد.
حمید محبوبی افزود : نجاتگران تخصصی هلال احمر پس از حدود یک ساعت و نیم پیمایش در مسیر سنگلاخی کوهستان، به دو جوان ۳۲ و ۳۸ ساله دسترسی پیدا کردند.
وی در ادامه گفت: عملیات رهاسازی با ایجاد چهار کارگاه فنی کوهنوردی انجام و پس از سه ساعت و نیم تلاش بیوقفه، این دو نفر بهصورت ایمن به پایین دست منتقل شدند.
عملیات نجات سرانجام در ساعت ۴:۲۰ بامداد چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ پایان یافت و افراد گرفتار به سلامت تحویل خانواده شدند.