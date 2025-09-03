سخنگوی دولت گفت: ساعات کاری ادارات تا پایان شهریورماه به شیوه تابستان ادامه خواهد یافت و به حالت عادی باز نمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: با توجه به تداوم گرما و عدم تحقق پیش‌بینی‌های بارشی، ساعات کاری ادارات تا پایان شهریورماه به شیوه تابستان ادامه خواهد یافت لذا تغییر ساعت که قرار بود از ۱۵ شهریور به حالت قبل بازگردد، انجام نخواهد شد.

سخنگوی دولت درخصوص اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی درمورد مذاکره و واکنش دولت، گفت: لازم است یادآوری کنم که دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط دولت انتخاب می‌شود و لذا حتما هماهنگی کاملی با دولت وجود دارد و این نهاد به عنوان مجموعه‌ای که متولی امنیت کشور است، با هماهنگی و متناسب با منافع ملی کشورمان عمل می‌کند.

وی افزود: آقای لاریجانی تاکید کردند آن که فضا را متشنج کرده و می‌گوید مذاکره نمی‌کنیم، آمریکاست. ما در حال مذاکره بودیم و آن که قوانین خاص وضع می‌کند و شروط ویژه تعیین می‌کند نیز آمریکاست. مذاکره یک امر دستوری نیست، باید با اختیار مذاکره کرد.

مهاجرانی در خصوص گره زدن مذاکرات هسته‌ای به مسئله موشکی، تاکید کرد: ما تجربه هشت سال دفاع مقدس و روزهایی که برای دفاع از مردمان کشورمان موشک نداشتیم، را داریم اما در دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدیم که با قدرت از کشور خود دفاع کردیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا درخواست غرب از مذاکره هسته‌ای به مذاکره موشکی تغییر کرده است؟» گفت: خیر چنین موضوعی مطرح نشده است.

مهاجرانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه «تا چه میزان به تلاش‌های سه کشور روسیه، چین و ایران برای توقف فعال‌سازی مکانیسم ماشه امیدوارید؟»، بیان داشت: اقدامات صورت گرفته به این دلیل است که امیدواریم وگرنه در این سطح اقداماتی انجام نمی‌دادیم، ما در حال استفاده از تمام ظرفیت دیپلماتیک خود هستیم تا بتوانیم از ظرفیتی که در شرق دنیا وجود دارد برای گره گشایی از مسائل کشورمان بهره بگیریم.

وی درخصوص برنامه دولت برای تنظیم بازار برنج و لبنیات که گفته می‌شود توسط برخی از شرکت‌های واسطه دچار نوسان شده است، گفت: یکی از موضوعات اساسی که دولت به صورت اساسی دنبال می‌کند، تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم است. از سوی دیگر اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وظیفه نظارت دارند، همچنین وزارت صمت نیز در زمینه توزیع رسیدگی‌هایی را انجام می‌دهد. دولت در خصوص موضوعاتی که با معیشت مردم در تماس است حساسیت ویژه دارد و به شدت پیگیر است.

سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی درباره اعتراضات به آزمون استخدامی معلمان، گفت: اعتراض حق شرکت‌کننده است و دستگاه برگزارکننده موظف است که به اعتراضات رسیدگی کند و موظف هستند که در بازه زمانی مشخص به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را به عموم مردم اطلاع دهند.

مهاجرانی درخصوص روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به دو میلیون نفر اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، این در حالی است که براساس اعلام رسمی مراجع رسمی حدود ۶ میلیون نفر اتباع در کشور داریم. ما وظیفه داریم نسبت به ساماندهی اتباع اقدام کنیم همانطور که تمام کشورها نسبت به پذیرش مهاجران برنامه دارند. ساماندهی اتباع هم مطالبه ملی است و هم تکلیفی است که بر عهده وزارت کشور است، بخشی از آن انجام شده و این روند ادامه خواهد یافت.

وی درباره زمان ارائه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع، یادآور شد: هر لایحه متناسب با نیازی که در جامعه احساس شود، شکل می‌گیرد. در کشور تلنباری از قوانین داریم که بسیاری از آنها اجرا نمی‌شود که برخی موارد حتی با یکدیگر متضاد نیز هستند. ما نیاز داریم که به سمت مدیریت اخبار غیرواقع برویم اما باید مراقبت کنیم که بار اجتماعی در پی نداشته باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نرخ فعلی دلار در بازار آزاد را انکار نمی‌کنیم اما قطعا بخش زیادی از این افزایش قیمت ناشی از بار روانی است. این موضوع با تدابیری که دولت و همچنین هوشیاری مردم مدیریت خواهد شد. ان‌شاءالله.