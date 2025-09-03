پخش زنده
سفیر ایران در ژنو در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد گفت: اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ونزوئلا تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و منطقه کارائیب است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی شدید نسبت به تحولات اخیر در آمریکای لاتین و کارائیب، اقدامات خصمانه و تحریکآمیز ایالات متحده علیه ونزوئلا را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و منطقه کارائیب دانست.
نماینده کشورمان با اشاره به سالها تحریم غیرقانونی، اقدامات قهرآمیز یکجانبه (UCMs) و تلاشهای آمریکا برای تغییر رژیم و حتی ترور مقامات قانونی ونزوئلا، اظهار داشت: «اکنون، با استقرار ناوگان جنگی و زیردریایی هستهای در منطقه کارائیب، آمریکا آشکارا استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ونزوئلا را تهدید میکند.»
بحرینی اقدامات آمریکا را «نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد» توصیف کرد و افزود که واشنگتن اصول حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات (بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد) و عدم مداخله در امور داخلی کشورها (بند ۷ ماده ۲ منشور) را نیز نقض کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: «هدف از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت قانون و حقوق بینالملل بر روابط میان کشورهاست، نه زور و سیاست فشار. اما همانطور که حمله اخیر آمریکا علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در همدستی با رژیم اسرائیل نشان داد، این کشور اعتقادی به دیپلماسی و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی ندارد.»
سفیر ایران تصریح نمود: «تهدید یک دولت غیرهستهای عضو NPT با استقرار زیردریایی هستهای از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای و ضربهای اساسی به رژیم خلع سلاح و عدم اشاعه است.»
علی بحرینی افزود: که این اقدام آمریکا همچنین نقض معاهده تلاتلولکو درباره غیرهستهایسازی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب است که ایالات متحده پروتکل دوم آن را امضا کرده است.
نماینده ایران با اشاره به تحولات اخیر، از جامعه بینالمللی خواست پیش از آنکه این تنشها به یک درگیری تمامعیار منجر شود، واشنگتن را وادار به پایان استقرار نیروهای نظامی خود در منطقه کارائیب کرده، به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ونزوئلا احترام بگذارد و به حل مسالمتآمیز اختلافات بر اساس حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل پایبند باشد.
سفیر کشورمان در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: «رفتار تحریکآمیز یک دولت هستهای علیه یک دولت غیرهستهای بار دیگر نشان میدهد که خطر استفاده از تسلیحات هستهای تا چه حد جدی است. تنها تضمین معتبر در برابر استفاده از این تسلیحات، خلع کامل سلاح هستهای، دارای قابلیت راستیآزمایی و غیرقابل بازگشت است و تا زمان دستیابی به چنین هدفی، ارائه تضمینهای حقوقی و غیرمشروط مبنی بر عدم استفاده و عدم تهدید به استفاده از سلاح هستهای علیه کشورهای غیرهستهای یک ضرورت انکارناپذیر است.»