به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده‌ی ولی فقیه در گیلان در این مراسم، بر لزوم علم آموزی و تهذیب نفس در مدارس علوم دینی تاکید کرد و با بیان اینکه انقلاب اسلامی ثمره‌ی نقش آفرینی حوزه‌های علمیه در روند مبارزه با طاغوت و استبداد محسوب می‌شود، افزود: امروز دنیا به نقطه ایی رسیده که به نوعی سرآغاز انقلاب اسلامی است.

آیت الله فلاحتی همچنین با اشاره به تحولات روز افزون جامعه‌ی بشری، افزود: حوزه‌های علمیه برای نیاز‌ها و شبهات نسل جدید، پاسخی مستدل همراه با قدرت اقناع داشته باشند و این مهم با تمسک به علم و تحقیق انجام می‌شود.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه‌ی کشور نیز در این مراسم، به رسالت حوزه‌های علمیه برای شناخت و تبیین آموزه‌های اصیل اسلامی اشاره کرد و افزود: دفع شبهات دین، مسیر انقلاب اسلامی را در راستای نیل به جامعه‌ی مهدوی و تمدن نوین اسلامی تثبیت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد مروی افزود: وقایع امروزجهان که همراه با قساوت و بی رحمی است، شرایطی ایجاد کرده تا ذهن‌های بیدار و دل‌های حقیقت جو، به چشمه‌ی زلال حقانیت برخاسته از اسلام اصیل تمسک جویند.

حجت الاسلام والمسلمین نقدی، مدیر حوزه‌های علمیه‌ی گیلان نیز در گزارشی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۰۰ طلبه‌ی مرد به ۸۰۰ طلبه‌ی فعلی حوزه‌ی علمیه‌ی گیلان اضافه شده‌اند، افزود: تعلیم و تعلم این طلاب بر عهده‌ی ۱۰۰ مدرس فعال در این حوزه است و علاوه بر این، هزار و ۱۰۰ مبلغ هم به مناطق مختلف شهری و روستایی استان اعزام شده‌اند.