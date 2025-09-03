مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا گفت: موضوع استفاده از اینورتر‌های هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی ویژه مشترکان خانگی و صنایع نهایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، سید مهدی حسینی، مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا با تشریح جزئیات این طرح افزود: متقاضیان می‌توانند در چارچوب الگو‌های سرمایه‌گذاری شامل قرارداد عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی (ویژه مشترکین صنعتی و تجمیع‌کننده برق سبز برای مشترکین خانگی)، قرارداد خود تأمین برق برای صنایع کوچک، متوسط و قرارداد خرید تضمینی موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اقدام کنند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق سبز تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند که اینگونه اعمال بهای خاموشی در قرارداد‌های مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا تاکید کرد: ساتبا و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند و از این پس متقاضیان می‌توانند در زمان قطع برق فیدر، انرژی مصارف داخلی خود را تأمین کرده و از منافع برق تولیدی خود منتفع شوند.