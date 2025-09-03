پخش زنده
امروز: -
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تاخیر در پرداخت نشدن سود سهام عدالت و کالابرگ مرحله چهارم و پرداخت دائمی کالابرگ و یارانه نقدی بنزین و یارانه نقدی نان آب برق گاز ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمادر روزهایی که فشار اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی همچنان دغدغه اصلی بسیاری از خانوارهای ایرانی است، دولت از اجرای مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی خبر داده است. این طرح حمایتی که پیشتر در سه مرحله اجرا شده، توانسته میلیونها خانوار را در خرید اقلام اساسی یاری کند و حالا با پشتوانه مالی جدید وارد مرحله تازهای شده است.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام ما پول و سود سهام عدالت را میخوایم، میترسیم بنگاه و شرکتها و مجلس و دولت امروز و فردا کند و سود سهام عدالت را به ما ندهند.