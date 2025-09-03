پخش زنده
وزارت راه و شهرسازی در سال نخست دولت چهاردهم، در شبکه ریلی با افتتاح ۲۹ کیلومتر مسیر جدید، زیرسازی ۱۴۷ و روسازی ۱۱۱ کیلومتر خطوط ریلی و همچنین نوسازی ۵۹۰ دستگاه لکوموتیو و واگن باری و مسافری، شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت و ناوگان بوده و گامهای بلندی در توسعه حملونقل ریلی کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با مدیریت وزیر راه و شهرسازی، حملونقل ریلی کشور در یک سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. علاوه بر بهرهبرداری از ۲۹ کیلومتر مسیر ریلی در محور سالار – شادمهر، ۱۴۷ کیلومتر زیرسازی و ۱۱۱ کیلومتر روسازی خطوط جدید نیز به انجام رسیده است.
در حوزه ناوگان، ۲۷ دستگاه لکوموتیو (نو و بازسازیشده)، ۷۳ سالن مسافری (خرید و بازسازیشده) و ۴۹۰ دستگاه واگن باری جدید به شبکه اضافه شده است که نشاندهنده سرمایهگذاری گسترده در این بخش است. همچنین، ۳۱ کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری احداث و ۱۰۷ کیلومتر از مسیرهای پرترافیک دوخطه شدهاند تا ظرفیت تردد افزایش یابد.
این اقدامات گسترده با هدف افزایش سهم ریل در جابهجایی بار و مسافر، تکمیل کریدورهای داخلی و ترانزیتی، ارتقای کیفیت خدمات و دستیابی به توسعه پایدار، مطابق با اسناد بالادستی کشور، از جمله برنامه هفتم توسعه، صورت گرفته است.