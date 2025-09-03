مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: با جذب به موقع یک همت اعتبار ملی برای تکمیل سد دیورش شهرستان رودبار، این سد تا ۲ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید خرّمی گفت: با پیگیری‌های مسئولان مربوطه و صدور مجوز ماده ۲۳، هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای تکمیل سد دیورش شهرستان رودبار اختصاص یافت که با جذب به موقع این اعتبار، سد دیورش تا ۲ سال دیگر آبگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان از پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت این سد با صرف ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه تاکنون خبر داد و افزود: با بهره برداری از سد دیورش، حدود ۱۰۰ هزار نفر از مردم شهرستان رودبار از آب اشامیدنی سالم برخوردار شده و بخشی از نیاز‌های آب کشاورزی مناطق پایین دست و محیط زیست منطقه نیز تامین خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای ادامه عملیات اجرایی ساخت این سد، تا زمان جذب اعتبارات ملی در سال آینده، تخصیص اعتبار از محل اعتبارات طرح‌های استانی برای سد دیورش، در نشستی با نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.