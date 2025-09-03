قضاوت بنیادی فرد در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در رقابتهای سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم سلانگور مالزی و بانکوک یونایتد تایلند از گروه G مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور در حالی در سلانگور مالزی برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمکهای وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از هند و نماینده مسابقه از کشور سنگاپور انتخاب شده است.