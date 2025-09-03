به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر زینالی گفت: یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با همکاری نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد، در یک ایست بازرسی، به یک خودرو مشکوک شدند که پس از بازرسی، دو شیء با ظاهر تاریخی کشف کردند.

وی افزود: در این زمینه سه نفر متهم نیز دستگیر و به همراه اشیاء به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز گفت: بلافاصله پس از ارجاع پرونده به این اداره کل، کارشناسان ما اشیاء مکشوفه را بررسی کردند که مشخص شد هر دو شیء ، تقلبی و فاقد هرگونه ارزش تاریخی است و با توجه به جرم صورت‌گرفته، پرونده حقوقی علیه این متهمان تشکیل و برای ادامه روند قانونی به اداره حقوقی ارجاع داده شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی البرز تأکید کرد: ما با جدیت کامل با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه میراث فرهنگی، از جمله جعل و قاچاق اشیاء تاریخی، برخورد خواهیم کرد. همکاری مستمر با نیروی انتظامی و دیگر نهاد‌های قضایی و امنیتی، بخش مهمی از راهبرد ما برای حفاظت از گنجینه‌های فرهنگی استان است.