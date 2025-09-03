به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سفر چهار روزه رئیس جمهور به چین با حضور آقای پزشکیان در مراسم رژه بزرگ روز پیروزی چین به پایان رسید. رئیس جمهور پس از شرکت در دو اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و اجلاس موسوم به شانگهای پلاس در تیان جین چین و دیدار و گفت‌و‌گو با چند تن از سران حاضر در این نشست از جمله روسای جمهور روسیه و چین، قبل از ظهر امروز به وقت محلی پکن را به مقصد تهران ترک کرد.