به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام محمد میرزایی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در کویت نسبت به جزایر سه گانه ایرانی غیر سازنده غیر قابل قبول و محکوم است.
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم اضافه کرد: جزایر تا ابد ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی و تعلق تاریخی این سه گوهر درخشان خلیج همیشه فارس ایران سرافراز، ریشه در خاک و خون و ایران ایرانی دارد. ضمن تقدیر از اقدام مناسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نامگذاری روز جزایر سه گانه ایرانی در تقویم کشوری، شایسته است اقدامات لازم در دستور کار نهادهای مختلف قرار گیرد.
وی افزود: یک مرکز نخبگانی دانشگاهی فرهنگی و فعالان رسانهای و مدنی در یک هم افزایی باشکوه اسناد تعلق تاریخی جزایر سه گانه ایرانی را به زبانهای مختلف ترجمه کرده و به سفارتخانههای کشورهای مختلف در تهران و نیز پارلمانهای همه کشورهای جهان ارسال نمایند.
میرزایی اضافه کرد: دو وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات با برگزاری نمایشگاهها در پایتخت کشورهای منطقهای و اروپایی به آگاه سازی افکار عمومی جهانیان نسبت به حق مسلم و تاریخی ایران بر مالکیت این جزایر ایرانی بپردازند و با برگزاری نشستها و میزگردها به جهات تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند و با برگزاری نشستها و میزگردها، به جهاد تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند. جهاد تبیینی که مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری از نخبگان و مدیران میباشد.
وی اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو اعتلای ایران دارند، با استفاده از همه ظرفیتهای تخصصی، نفوذ اجتماعی، توانایی علمی و مزیتهای نسبی خود در کشورهای مختلف به ایفای رسالت دفاع از تمامیت ارضی کشور، در این زمانه حساس بپردازند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: جوانان و دانشجویان با به اشتراک گذاشتن اسناد تاریخی این تعلق جاودان و نتایج نشستها و میزگردها در فضای مجازی، موضوع تعلق تاریخی این جزایر به ایران را به ترند اصلی فضای مجازی تبدیل کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.