️آغاز اردوی تیم بسکتبال با ویلچر ۳ نفره جوانان از امروز
اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ۳ نفره جوانان کشورمان از امروز چهارشنبه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین مرحله اردوی آمادگی تیم بسکتبال با ویلچر ۳ نفره جوانان ایران در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ امارات از دوازدهم تا هفدهم شهریورماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون برگزار میشود.
ابوالفضل کوه پیما، ابوالفضل ودیعی (فارس)، محمدطاها یارمحمدی، امیرمهدی یوسفی (مرکزی)، امیرحسین بابا، حیدرعلی واعظ (قم)، فواد مظفری افخم (خراسان رضوی) و ابوالفضل جلائی (تهران) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
مربی: غلامرضا نامی خراسان رضوی