معاونت خبر مازندران بسته تلویزیونی «موج مجازی» را باهدف روایت داغترین اتفاقات فضای مجازی استان راه اندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفتهای که گذشت، افتتاح یک دوربرگردان در محمودآباد با حجم بالای نصب بنر، واکنش کاربران را بهدنبال داشت. برخی طنزپردازانه نوشتند: «دو چیز در شمال تمام نمیشود؛ دستانداز و بنر.» کاربری دیگر پرسیده بود: «اصلاً بنر یعنی چه؟ کجای دنیا برای مسئولین بنر میزنند؟»
موضوع عقبنشینی دریای خزر هم بار دیگر سوژه کاربران شد. تصویری هوایی از ساحل نوشهر که نشان میدهد دریا طی ۱۳ سال حدود ۱۵۰ متر پسرفت داشته، واکنشها را برانگیخت. یکی از کاربران با طعنه نوشت: «دیگه باید اسنپ بگیری تا دریا!»
همچنین هشتگ «مازندران_ما» با استقبال گسترده کاربران دومین ترند شبکه اجتماعی ایکس شد. کاربران با انتشار تصاویر و روایتهایی از جاذبههای گردشگری، آداب و رسوم و فرهنگ مازندران، این هشتگ را فراگیر کردند.
گرمای شدید در کشور و هوای خنک رامسر نیز سبب افزایش سفرها و ایجاد ترافیک در این شهر شد. کاربری از اهالی رامسر نوشت: «مسافر قدمش برکت است، اما مسئولان باید فکری کنند؛ چون حتی دسترسی به نزدیکترین درمانگاه برای ما سخت شده.»
در عرصه ورزش هم تیم ملی والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد. در این میان، سرویسهای پیاپی سید متین حسینی، والیبالیست بابلی، در فینال حسابی مورد توجه قرار گرفت. کاربری سرویسهای او را به «موشکهای هایپرسونیک» تشبیه کرده و کاربری دیگر نوشته است: «بعد از سالها یک نسل طلایی دیگر از راه رسیده است.»
حامد گلی گزارش میدهد