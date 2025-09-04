پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لارستان از کشف بیش از ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: مأموران انتظامی، هنگام کنترل جادههای اصلی به دو دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آنها را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: بررسیها نشان داد این خودروها حامل ۵۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی هستند.
سرهنگ رستمی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.