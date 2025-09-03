به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی بزرگداشت مقام شهدا و جانبازان دفاع مقدس ۱۲ روزه با حضور ۸ تیم و ۴۸ ورزشکار در ماده تپانچه و تفنگ روز دوشنبه دهم شهریور ماه در سالن تیراندازی فدراسیون برگزار شد و تیم شهرداری دامغان با ۳۸ امتیاز توانست جایگاه نخست خود را در جدول حفظ کند، تیم هیئت خراسان رضوی با کسب ۳۲ امتیاز و یک پله صعود در رده دوم قرار گرفت و تیم شهدای مازندران نیز با کسب ۳۲ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.