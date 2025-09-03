پخش زنده

به منظور پایش و بررسی روند تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، کارشناسان جهاد کشاورزی اسکو از مزرعه الگویی کشت گیاه «کوشیا» در بخش ایلخچی این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی اسکو در این بازدید اظهار کرد: این مزرعه که در سطح ۲.۵ هکتاری زیر کشت رفته است، با هدف ترویج و توسعه کشت گیاهان کمآببر و سازگار با شرایط اقلیمی خاص منطقه ایجاد شده است.
ابوالفضل فرشبافیان افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و وجود اراضی شور در بخشی از شهرستان، شناسایی و معرفی گونههای مقاوم، یک ضرورت انکارناپذیر در تضمین امنیت غذایی و تدام فعالیت کشاورزان است.
وی افزود: در این بازدید کارشناسان زراعت جهاد کشاورزی، وضعیت رشد و سازگاری بوتههای کوشیا را بررسی و بر ظرفیت بالای این گیاه برای کشت در اراضی شور و نیمهخشک و نقش آن در بهرهوری پایدار تأکید کردند.
فرشبافیان افزود: گیاه کوشیا از خانواده اسفناجیان و یکساله علفی و سیستم ریشه بسیار قوی و توسعهیافته با عمق نفوذ تا ۵ متر و گسترش جانبی تا ۷ متر دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو مزیت اصلی این گیاه را سازگاری بسیار بالا با شرایط خشکی و شوری خاک عنوان کرد و گفت: این گیاه به عنوان یک گونه پیشرو و راهبردی برای کشت اولیه و بهبود شرایط در اراضی شور و حاشیهای کاربرد دارد.
وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان اسکو برنامهریزی کرده است تا در صورت موفقیتآمیز بودن این طرح الگویی، کشت این گیاه ارزشمند را در سایر عرصههای مستعد شهرستان نیز ترویج دهد.