مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: کارتهای سوخت جامانده در جایگاهها از طریق سایت شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران قابل رهگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران، مالکان خودروها میتوانند در صورت جا گذاشتن کارت سوخت شخصی خود در جایگاهها به سامانه www.scs.niopdc.ir مراجعه و با وارد کردن شماره VIN خودرو، از محل کارت سوخت مطلع شوند و در اسرع وقت آن را دریافت کنند.
وی افزود: کارتهای جامانده تا ۱۰ روز در اختیار جایگاهی که کارت در آنجا مانده است، خواهد بود و پس از آن به نواحی مرتبط با جایگاه، منتقل و تا سه ماه برای تحویل به مالک در ناحیه نگهداری میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اهواز خاطرنشان کرد: کارتهای جامانده در جایگاههای سوخت پیش از این تحویل نواحی میشد و اطلاعرسانی مناسبی در این باره انجام نمیشد که مالکان بدانند کارت سوخت آنها بهطور دقیق در کدام جایگاه جامانده است.
ایدون اضافه کرد: بهمنظور یکپارچهسازی اطلاعات کارتهای سوخت جامانده در جایگاههای سراسر کشور و سهولت دسترسی صاحبان، این سامانه ایجاد شد تا بتواند اطلاعات کارتهای جامانده در جایگاههای عرضه سوخت را جمعآوری کند.
وی عنوان کرد: اطلاعات کارتهای جامانده از سوی اپراتور در این سامانه بهصورت دائمی بهروزرسانی میشود.