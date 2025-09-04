مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: امسال با وجود کمبود آب و کاهش ۱۰ هزار مگاواتی تولید نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته، ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی توسط بخش صنعت در حال بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،محمد انصاری گفت: ما به عنوان متولیان صنعت، نتوانسته‌ایم توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش تولید را به خوبی به جامعه عرضه و تبیین کنیم.

وی به قطعی‌های برق و کمبود آب در کشور اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال با کمبود برق و در نیمه دوم با ناترازی گاز مواجه هستیم. صنعتگران انتظار دارند که این ناترازی بین تمام بخش‌ها، از جمله اصناف، خانگی، تجاری و صنعتی، به صورت عادلانه تقسیم شود.

انصاری خاطرنشان کرد: امسال با وجود کمبود آب و کاهش ۱۰ هزار مگاواتی تولید نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته، ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی توسط بخش صنعت در حال بهره‌برداری است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با رشد هشت درصدی مصرف، با کمبود ۴۵۰ مگاوات برق رو‌به‌رو شویم. برای رفع این مشکل، برنامه‌ریزی برای تولید ۲ هزارو۵۰۰ مگاوات برق در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص تامین ارز مورد نیاز صنعت، توضیح داد: بخشی از این اقدامات با تخصیص ارز از سوی وزارت صمت صورت گرفته و ارز مورد نیاز برای نصب پنل‌های خورشیدی در سقف سوله‌های واحد‌های صنعتی تامین شده است. با وجود محدودیت‌های ارزی و ناترازی ۴۰۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، امسال صنعت با مدیریت خوبی همراه بوده است.

مدیرکل صمت البرز، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات را یکی از دغدغه‌های اصلی برشمرد و گفت: برای بازسازی و بهسازی ماشین‌آلات، ۲۲۰ میلیون دلار اعتبار نیاز است و تاکنون توانسته‌ایم ۲.۱ میلیارد دلار از منابع ارزی را جذب کنیم. ارزش افزوده بخش صنعت نیز از ۱۸۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که بیش از یکصد هزار میلیارد تومان آن حاصل تلاش فعالان این حوزه است.