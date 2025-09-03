مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین کنگره بین‌المللی رویان و بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی رویان برگزار و برگزیدگان این جشنواره بین‌المللی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور چهره‌های برجسته علمی و پژوهشی کشور از جمله دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی؛ دکتر حسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان؛ دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و دکتر زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار شد ، پژوهشگران برجسته در حوزه‌های پزشکی تولیدمثل، زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی به خاطر دستاورد‌های چشمگیر خود، جوایز ملی و بین‌المللی این جشنواره را از آن خود کردند.

در این جشنواره، طرح‌های ارزشمندی در زمینه‌های گوناگون علوم پزشکی تولیدمثل، زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن کمک مؤثری به پیشرفت این علوم و بهبود سلامت انسان‌ها داشته است.

معرفی برگزیدگان ملی و بین‌المللی

در بخش بین‌المللی، ۲ پژوهشگر برتر شناخته شدند

دکتر مجید ابراهیمی ورکیانی از استرالیا، به دلیل ارائه طرحی با عنوان «راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای ناباروری مردان» در حوزه زیست‌پزشکی و بیوتکنولوژی تولیدمثل، جایزه بین‌المللی جشنواره را از آن خود کرد.

دکتر حیدر حیدری خویه از اتریش، به خاطر طرح «ساخت مدل جنین انسان با سلول‌های بنیادی؛ کلید درک اسرار رشد اولیه جنین» در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، مورد تقدیر قرار گرفت. این طرح پیش‌تر در مجله معتبر نیچر نیز به چاپ رسیده است.

در بخش ملی نیز چندین پژوهشگر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

دکتر معصومه اسماعیلی‌بند از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دکتر نیک‌نفس از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت مشترک به خاطر پژوهش خود با عنوان «بررسی مولکولی مایع بلاستوسل جنین به عنوان نشانگر‌های قابل دسترس وضعیت کروموزومی جنین» در بخش زیست‌پزشکی تولیدمثل تقدیر شدند.

دکتر حامد دائمی از پژوهشگاه رویان به عنوان برنده ملی گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، با طرح «داربست‌های مبتنی بر پلیمر‌های طبیعی برای مهندسی بافت‌های نرم» انتخاب شد.

همچنین از طرح‌های شایسته تقدیر در دو حوزه مختلف قدردانی شد:

در حوزه پزشکی تولیدمثل، از دکتر نادیا شیبک و استاد راهنمای وی دکتر زهرا زندیه از دانشگاه علوم پزشکی ایران برای طرح «ارزیابی کارایی چیپ میکروفلوئیدیک برای جداسازی اسپرم انسانی» تقدیر شد.

در حوزه سلول‌های بنیادی، از دکتر حمید صادقی از جهاد دانشگاهی برای «طراحی ساختار‌های زیستی حامل دارو‌ها برای نفوذ عمیق به تومور‌های سرطانی و افزایش جذب داروها» قدردانی به عمل آمد.

تقدیر از دبیران علمی و مقالات برتر

علاوه بر پژوهشگران، از دبیران علمی کنگره‌های مرتبط با جشنواره نیز تقدیر شد. این افراد شامل:

دکتر فرامرز فرهی، دبیر بیست و ششمین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل

دکتر شریف مرادی، دبیر بیست و یکمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی و فناوری‌های سلول‌های بنیادی

حدیث طاهری، دبیر بیستمین سمینار پرستاری و مامایی

همچنین، مقالات برتر هر کنگره معرفی شدند و از صاحبان آنها تجلیل به عمل آمد. مقالات برگزیده عبارت بودند از:

کنگره پزشکی تولیدمثل: محسن دشتی، طیبه جوادی‌منفرد و مهنا منصوری

کنگره زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی: امیرمحمد پشنگ، فاطمه صلاح‌پور و مهدی عبدالعظیمی

در پایان این مراسم از حامیان مالی جشنواره تقدیر شد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی نیز برپا بود که شرکت‌های حامی، آخرین دستاورد‌ها و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.