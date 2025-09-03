فیلم «نفس نکش» و مجموعه‌های «بوقچی» و «شهریار»، از شبکه‌های نمایش، سه و چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «نفس نکش»، به کارگردانی فده آلوارز پنج شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: راکی، الکس و مانی دزدان حرفه‌ای خانه‌ها هستند. در یکی از این سرقت‌ها برای دزدی به خانه مرد ثروتمند نابینایی می‌روند ولی اتفاقات جور دیگری رقم ..

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جین لوی، دیلان مینت، دنیل زوواتو و استیفن لانگ را نام برد.

فیلم «نفس نکش»، جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

مجموعه «بوقچی»، به کارگردانی حسن حبیب‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد، از هفته آینده هر شب از شبکه سه پخش خواهد شد.

در این مجموعه بازیگرانی، چون بیژن امکانیان، حسن پورشیرازی، شهره سلطانی، شهین تسلیمی، امیر غفارمنش، ستاره حسینی، مجید عراقی، وحید رحیمیان و یاسمن معاوی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی‌زاده و فاطمه نیشابوری حضور دارند.

«بوقچی»، با نگاهی متفاوت به حواشی پیرامون دنیای فوتبال، روایتگر داستانی تازه در بستر این ورزش پرطرفدار است.

«بوقچی» چهارمین اثر از مرکز سریال سوره است که باشگاه فیلم سوره تولید کرده و محصول سیمافیلم است.

در آستانه روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار) و روز شعر و ادب فارسی، مجموعه «شهریار»، از شبکه چهار پخش می‌شود.

در این مجموعه زندگی شاعری ثبت و ضبط شده است که علاوه بر زندگی هنرمندانه‌اش، وقایع و حوادث تاریخی، سیاسی و اجتماعی دوران حیات او نیز نظیر انحلال مجلس شورای اسلامی، کودتای رضاخانی و تاسیس رژیم پهلوی، جنگ‌های جهانی اول و دوم، قحطی نان، شیوع بیماری‌های وبا و تیفوس، به زندگی هنری‌اش اهمیت خاص می‌بخشد.

شخصیت «شهریار» را در این مجموعه، در سه مقطع سنی به ترتیب، شایان پارسیایی، اردشیر رستمی و سیروس گرجستانی بازی کرده‌اند و نقش سیاستمداران و افراد معاصر را نیز، سعید نیک‌پور در نقش ملک‌الشعرای بهار، رحیم نورزوی به جای میرزاده عشقی، مهدی میامی در نقش چراغعلی، محسن سلیمانی در نقش صبا، مهرزاد ضیایی به جای تدین و بهروز بقایی در نقش نیمایوشیج بر عهده داشته‌اند.

مجموعه «شهریار» به تهیه کنندگی پروانه پرتو، از پنجشنبه، ۱۳ شهریور، هر شب ساعت صفر بامداد، پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ تکرار می‌شود.