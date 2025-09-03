پخش زنده
دو نفر از سارقان خودرو و منازل در شهرستان گچساران دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران از دستگیری ۲ نفر سارق با اعتراف به ۲۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ ارسلان خادمیان با تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل و درون خودرو در سطح شهرستان گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ خادمیان افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنیهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۲نفر سارق را شناسایی و دستگیر و به همراه مقادیر زیادی اموال کشف شده به یگان انتظامی منتقل کردند
وی با بیان اینکه این دو نفر سارق در بازجوییهای اولیه به ۲۷ فقره سرقت درون خودرو و منازل در سطح شهرستان گچساران اعتراف کردند اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گچساران ادامه داد: پس از شناسایی شاکیان پرونده اموال تحویل آنان داده شد.