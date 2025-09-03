به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی امروز در جمع خبرنگاران در حیاط دولت اظهار کرد: مکان برگزاری کنسرت این خواننده به احتمال زیاد ورزشگاه آزادی خواهد بود که مسوولان مربوطه در این خصوص اعلام نظر می‌کنند.

وی ادامه داد: بنا شده همه کمک کنیم تا این کنسرت با اطمینان کامل و در شرایط مناطق برگزار شود.

زاکانی تاکید کرد: شهرداری در برگزاری این برنامه نقش دارد و مقرر شده تا شرایط اجرای آن به گونه‌ای فراهم شود که قابل اطمینان باشد.

ممعاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هم گفت: خبر خوب از هیات دولت رسیده که با محوریت وزارت کشور قرار است در ورزشگاه آزادی کنسرت هنرمند کشورمان همایون شجریان برگزار شود.

محمدامین توکلی‌زاده با اشاره به روند هماهنگی برای برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، تاکید کرد که شهرداری تهران با وجود عدم مسوولیت مستقیم در اجرا، از باب همکاری، اقدامات حمایتی و مشورتی لازم را انجام داده و همچنان در چارچوب وظایف قانونی آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.